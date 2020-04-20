“الرصد والتقصي” بنغازي يقدم برنامجا توعويا للوقاية من “كورونا” في مستشفى الجلاء

قدم فريق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا بنغازى، المتمركز بعيادة خالد بن الوليد المجمعة، اليوم الإثنين، برنامجا توعويا استهدف المترددين على قسم متابعة مستشفى الجلاء بالعيادة، حيث تم خلاله تقديم النصائح والإرشادات الصحية حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الغرفة المركزية لفريق الرصد والتقصى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنهم ركزوا على الطرق الصحيحة لتطهير اليدين من خلال المحاضرات القصيرة، وحلقات النقاش وتطبيقات عملية، كما تم وضع الملصقات التوعوية والعلامات الدالة على أماكن الوقوف والجلوس بمسافات آمنة.

جدير بالذكر أن فرق الرصد والتقصي تتكون من راصدين وأطباء ومثقفين ومفتشين صحيين، ومكافحة عدوى، ومتخصصين في المختبرات الطبية، وتعتبر منطقة البركة من أكبر المناطق، ويوجد بها 4 فرق تليها منطقة السلاوي وبها 3 فرق ثم بنغازي المركز، وبها فريق واحد بالإضافة إلى 3 فرق بالمناطق المجاورة لبنغازي وفريق رئيسي يتواجد بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي.