السراج يصدر هذه التعليمات لوزارة الداخلية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تعليماته إلى وزارة الخارجية بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم “206 ” للعام 2020م، بشان الليبيين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى ليبيا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد إجراء الحجر الصحي والتحاليل الطبية اللازمة في الدول المتواجدين فيها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن ذلك يأتي في إطار متابعة أمين عام مجلس الوزراء لعمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الليبيين العالقين بالخارج وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.