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بعد فشل عملية إجتياحها.. قنونو: العملية العسكرية في ترهونة قد تطول لكنها لن تتوقف

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المتحدث العسكري باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن العملية العسكرية في “ترهونة” ما زالت مستمرة ولا صحة لصدور قرار بالانسحاب من مسرح العمليات.

قنونو قال في تصريحات لموقع “عربي21” القطري إن الهدف من السيطرة على ترهونة هو استكمال أهداف عملياتهم العسكرية الجديدة “عاصفة السلام” (العملية المشتركة بين مسلحي الوفاق وتركيا) بهدف إنهاء ما وصفه بـ”المشروع الانقلابي” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) الذي تقوده ما وصفها بـ”دول محور الشر” حسب زعمه.

وحول آخر نتائج معركتهم بعد يومين من محاولة إجتياحهم الفاشلة لترهونة قال : “حصيلة العملية حتى الآن قضم أجزاء واسعة من أطراف ترهونة باتجاه قلب المدينة نتج عن هذه السيطرة انسحاب ميليشيات حفتر ومؤيديه من محاور القتال المتقدمة في ضواحي طرابلس ما سهل تقدم قواتنا فيها، كما تكبد العدو خسائر فادحة في الآليات والمعدات، وقبض على عدد من المطلوبين للعدالة وممن رفعوا السلاح على قواتنا وقتل عدد آخر وبالمقابل كان لدينا شهيد واحد” دون أن يذكر المدنيين الذين تم القبض عليهم في منازلهم وأعمالهم بمنطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة.

وفي رده على الاخبار عن انسحاب مسلحيهم وتراجعهم قال: “هذا ليس صحيحا، من أشاع ذلك؟ العملية مستمرة قد تطول لكنها لن تتوقف وإذا صدر أمر بإيقافها من القيادة العليا فسنعلن عنه رسمياً لكن التقدم سار كما هو مخطط له، حيث كان التركيز على المعسكرات والتجمعات العسكرية وتجنيب المناطق السكنية الدمار، وتمركزنا في مواقع متقدمة” حسب زعمه.

كما لفت إلى أن الخطوة القادمة تتلخص في عمليات استهداف لمخازن الذخيرة ولدفاعات من وصفهم بـ” العدو ” (القوات المسلحة الليبية) وتمركزاته عن طريق ما وصفه بـ”سلاح الجو” (الطيران المسير التركي) والمدفعية الموجهة وفي الوقت المناسب سيتم الاقتحام.

وحول موقف القوات المسلحة الليبية بالقيادة العامة وترتيب صفوفها قال : “نتوقع طبعا استماتة في القتال من الميليشيات المتمركزة في ترهونة، كما نتوقع محاولات إنقاذ لها من الخارج، وعلى مستوى عواصم العدوان، وقد أعددنا العدة لكل المفاجآت المتوقعة، هدفنا رفع الظلم عن أهالي هذه المدينة وإعادة المهجرين إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين للعدالة وأيضا قطع خط الإمداد الوحيد للميليشيات في ضواحي طرابلس والتي لم تتوقف عن استهداف أحيائها ومؤسساتها ومستشفياتها ومعالمها التاريخية بالصواريخ العشوائية والمدفعية الثقيلة”.

واختتم زاعماً أن مسلحيهم نفذوا المرحلة الأولى من الخطة وأنهم يبعدون الآن عن قلب المدينة مسافة 10 كيلو مترات، مدعياً غنمهم  الكثير من الأسلحة والذخائر والآليات وأنهم قد قبضوا على من وصفهم بـ” عدد من المطلوبين للعدالة” (مدنيين تم القبض عليهم على الهوية لحظة تقدم مسلحي الوفاق)  وستتواصل العملية حتى تحقيق أهدافها حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لم ارى كذاب غبى مثل هذا المختل عقليا يقلب الحقائق الدامغة التى يراها الجميع باعينهم وتثبت فشلهم الذريع الواضح للعيان بعد تكبدهم خسائر فادحة قتلى وجرحى واستغاثة للتبرع بالدم بعد ان اوهم الخوان انهم سوف يسيطروا على الوطية وترهونة ويصلوا الى بنغازى نفس الاسطوانة من عام ولم نرى الا العكس والان استنفذوا كل اوراقهم من مرتزقة وتدخل تركى مباشر وفشلوا رغم ان الجيش الوطنى حتى لم يطلب دعم مباشر من شقيق قادر يجعل قنونو واخوانه كفتة والمعتوه يعلم ذلك جيدا لو اعلن الجيش المصرى الطوارئ فى قاعدة محمد نجيب على الحدود الليبية وقتها سيفر كلاب اردوغان كالجرذان ولكن حتى الان الجيش الوطنى قادر بدون وسائل مساعدة على سحق الخوان الذين زعموا وجود جندويد خوارق للعادة يغلقون ابار النفط مرة ومرة اخرى جوعى مع انهم بغباوتهم قدموا دليلا على كذبهم باكذوبة اخرى مضحكة عندما قبضوا على مارة من المدنيين مائة واحد ليس فيه جندويد واحد ولا واحد مصاب ولا واحد معاه سلاح ولاالية مدمرة او سليمة معاهم حتى لو كانت تركية كما فعلتم مع اثنين لبسوا واحد سروال والاخر جاكت حتى يقولوا عنهم عسكريين من الجيش الوطنى ونسوا ان الملابس للجيش التركى اه يانافوخى بيفكرونى بفيلم ابوحلموس لما كان نجيب الريحانى بيعلم ناظر العزبة اصول الفبركة وشئ لزوم الشئ حبل لزوم الخروف ودلو لزوم الخورف قنونو الغبى جدا جدا

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  • شوفوا الخونة مثل الكلاب من سبعة محاور على ترهونة. هل تريدوا ان تبقى ليبيا مرتع للارهاب ايها الخونة .الذي يهمه الوطن عليه ان يتحرك ضد الملشيات الاخواية الداعشية التركية الفاسدة ويقاتل مع اهل ترهونة. اللهم انصر ااذي على حق وانزل الرعب في الخونة والعملاء , اللهم الحق بهم الهزيمة

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  • نصر الجيش الليبي باذن الله متاكدين منا…وكلنا ثقة في جيشنا البطل بقيادة الرمز الوطني حــــــــــفــــــــــــتـــــــــــــــر…انا نبيك تفكر في مصيرك من توه..لان معروفة نهاية اي عميل ..انته داير روحك رجل عسكري ..ههه..وفاهم كلامي.. وعارف مصير العملاء في تاريخ العالم

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  • يا مهبول الآن عرفتها ستطول وحياتك راك تنسي القبض علي مواطنين من ذوي البشره البيضاء والشعر الاشقر وتقديمهم لنا علي انهم آسري من روسيا يحاربوا وإلا أعرضوا لنا سوريين علي انهم آسري روسيا وعرضهم لنا علي الشاشه أختيار المرتزقه السوريين لانهم في الغالب من ذوي الملامح الاوروبيه القريبه من ملامح الروس وهذا أفضل حل لكم من عرض ليبيين مقبوض عليهم بالقوه

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