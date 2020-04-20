“الكهرباء”: انقطاع التيار في أحياء بطرابلس نتيجة عطل مفاجئ بأحد الكابلات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أسباب انقطاع الكهرباء اليوم الاثنين في عدد من أحياء العاصمة طرابلس.

وأرجعت الشركة في إيجاز صحفي لها أن عطلا بدائرة توزيع حي الأندلس حدث نتيجة انقطاع مفاجئ على خط التكوين داخل محطة جهد 11/30/220 سيدي حامد بطرابلس بسبب كابل معطوب.

وقالت الشركة إن قسم الصيانة بمكتب التشغيل والصيانة الشاطئ أجرى أعمال الصيانة للكابل المعطوب، شملت تنفيذ وصلتين ضغط عالٍ مع تنفيذ رأس لكابل زيتي، وكابل مسافة 6 أمتار، لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة حي الأندلس، لافتة إلى استمرار العمل على تشغيل الكابل بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة بذل قصارى جهدها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لسكان منطقة الهضبة، موضحة أن فنيي ومهندسي مكتب المحولات بدائرة صيانة شرق طرابلس، بالتعاون مع مشغلي وحدة التشغيل الضمان بإدارة شبكات الجهد المتوسط طرابلس، قاموا بإجراء أعمال صيانة لمحطة الضمان جهد 30/11 شملت زيادة الزيت للمحول رقم “2” وإعادة تشغيله.