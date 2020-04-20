مغيب لغوتيريش : هل تعلم أن تركيا تقوم بغزو مباشر لدولة عضو في الأمم المتحدة

وجه النائب سعيد مغيب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش سأله فيها عن علم الأمم المتحدة بأن الرئيس التركي رجب أردوغان لم يكتف بخرق قرارات مجلس الأمن بشأن حضر توريد السلاح إلى ليبيا فقط، وأنه يقوم الآن بعملية غزو مباشر لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة.

وأضاف مغيب في رسالته التي نشرها أمس على صفحته بموقع فيسبوك أن طائرات أردوغان المسيرة لم تتوقف عن قصف شاحنات الوقود والأغذية والأدوية ومنازل المدنيين الأبرياء في ترهونة، وأنه مازال مستمرا في بيع المرتزقة السوريين الذين نشر بينهم مرض كورونا لحكومة السراج.

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