مجلس الدولة يبحث مع المصرف المركزي ملف المواطنين العالقين بالخارج

عقدت اللجنة الطبية المشكلة من مجلس الدولة لمتابعة إجراءات مجابهة فيروس كورونا برئاسة السيد محمد صمود وبحضور كل من الأعضاء فتحي العربي ومراد المختار وهناء العرفي وماجدة الفلاح، اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة أحد مستشاريه ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين مناقشة ملف المواطنين العالقين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منظومة الاعتمادات، خاصة السلع الأساسية والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية نظرا لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا والخوف من ارتفاع الأسعار مع نقص في المخزون الاستراتيجي من هذه المواد، كما تطرق الاجتماع إلى خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة في المصارف التجارية في ظل حضر التجول ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.