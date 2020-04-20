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برلماني عن ترهونة يكشف تطورات الأوضاع في المدينة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

20 April, 2020

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والعناصر التابعة لحكومة الوفاق على أطراف المدينة.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اشتباكات تندلع في أطراف مدينة ترهونة من ناحية سوق الجمعة.

وأشار العباني إلى أن قوات الوفاق لم تدخل لمدينة ترهونة وإنما تتواجد في القره بوللي وعند عبانات عبورة وحواتم بوسالمة، وعند الشريط الساحلي حيث تتبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لن تفلحوا ايها الظالمون وان شاء الله منتصرين ولو اتيتم لترهونة من سبعين محور ولايمكن ان نترك ليبيا مرتع للارهاب ولعنة الله على قنونوا واغنيوة والتاجوري وغيرهم من الملشيات الاجرامية ولعنة الله على كل الخونة

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