برلماني عن ترهونة يكشف تطورات الأوضاع في المدينة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

20 April, 2020

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والعناصر التابعة لحكومة الوفاق على أطراف المدينة.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اشتباكات تندلع في أطراف مدينة ترهونة من ناحية سوق الجمعة.

وأشار العباني إلى أن قوات الوفاق لم تدخل لمدينة ترهونة وإنما تتواجد في القره بوللي وعند عبانات عبورة وحواتم بوسالمة، وعند الشريط الساحلي حيث تتبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الليبي.