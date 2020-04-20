التكبالي: مناطق الغرب الليبي تعيش أوقاتا عصيبة نتيجة الغزو التركي

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مناطق الغرب الليبي تعيش أوقاتا عصيبة نتيجة الغزو التركي الذي كشف عن نواياه.

التكبالي وفي تصريحات صحيفة البيان أمس أشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى إلى احتلال ليبيا ليجعل منها منصة لأطماعه في شمال أفريقيا وساحة للفتنة والإرهاب لتهديد مصالح دور الجوار العربي والأفريقي والأوروبي.

منبها إلى أن تركيا تقوم حاليا بغزو لجزء مهم من الأراضي الليبية من خلال الجو والبحر ومرتزقتها الموجودين على الأرض ومناصريها من الإخوان والجماعات الإرهابية وبعض القوى الجهوية الحالمة بعودة الاحتلال العثماني.

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