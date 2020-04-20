بلدي غات يواصل متابعة ملف التعليم مع مدراء المدارس بمنطقة البركت

اجتمعت عميد بلدية غات المكلف فاطمة محمد سيدي اليوم الاثنين بديوان المجلس البلدي مع مدير مدرسة عائشة أم المؤمنين حسن فرنقو امغار ، ومدير مدرسة ابي بكر الصديق جبريل محمد موسى ،ومدير مدرسة الفجر الجديد رحمة محمد جبريل ، ومدير مدرسة الفاروق الثانوية جبريل علي جبريل.

وبين المكتب الاعلامي للبلدية أن الاجتماع ناقش المشاكل التي تعاني منها المدارس خلال العام الدراسي قبل توقفه في شهر مارس الماضي وأيضاً المحافظة على المؤسسات التعليمية في ظل توقف الدراسة.

كما تم مناقشة أسباب عدم إستكمال الدروس ، والتزام المعلمين في الحضور خلال الفصل الدراسي الحالي وكيفية التعامل مع المتغيبين منهم.

كما تطرق الاجتماع الى مستحقات المدارس السابقة وخاصة مدرسة الفجر الجديد والالتزامات المترتبة على المدارس .

وأكدت عميد البلدية المكلف أن المجلس البلدي سيتواصل مع مراقبة التعليم من أجل تسوية المستحقات المالية للمدارس في أقرب وقت.