مشائخ ترهونة: اقتحام مليشيات الأتراك منزل الشيخ محمد الهادي وقتله وأبناءه جريمة حرب

نعى مجلس مشائخ ترهونة الشيخ محمد الهادي وأبناءه، الذين داهمت المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج منزلهم وقتلتهم بدم بارد، محتسبا إياهم “شهداء”.

وأدان المجلس في بيان له اليوم الاثنين ما ترتكبته “مليشيا الأتراك” في حق المدنيين في ترهونة، من قتل وتهجير وسلب ونهب واعتقال، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأوضح البيان أن الهادي شيخ عابد يبالغ من العمر سبعين سنة، ويشغل مختار محلة حواتم بوسالمة بترهونة، وداهمت المليشيات بيته وقتلته هو وأبناءه بدم بارد.

وحمّل مجلس مشائخ ترهونة المسؤولية عن تلك الجريمة للمجتمع الدولي، بسبب “أنه يشرعن على الليبيين حكومة عاجزة ومرتهنة، ويمارس على الملف الليبي سياسة ازدواجية المعايير، حيث تعطلت كل القوانين الدولية والمعاهدات تجاه ما تمارسه تركيا من عدوان سافر على الشعب الليبي، وسيادته على حدوده البحرية والبرية والجوية”.

ووجه مجلس المشائخ والأعيان نداء لجميع المنظمات الحقوقية في العالم إلى سرعة الدفع في اتجاه إدانة مجرم الحرب أردوغان، وإحالته إلى الجنايات الدولية بسبب ما ارتكبه من جرائم إنسانية في ترهونة.