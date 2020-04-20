المسماري: تركيا هي من خططت للهجوم الذي وقع على ترهونة

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب أردوغان استغل الهدنة لنقل مسلحين وعتاد وأسلحة إلى مدن مصراتة وطرابلس وزوارة.

مشيرا في مؤتمر صحفي أمس إلى أن تركيا خططت للهجوم الذي وقع على مدينة ترهونة السبت منذ شهور، وأن الجيش الليبي كان جاهزا للتصدي له.

المسماري أوضح أن القوات المسلحة تتابع تحركات المليشيات الإرهابية والمتطرفة في المناطق العسكرية الجنوبية.

منبها إلى أن القوات التابعة لمنطقة طبرق العسكرية تستطلع الحدود مع مصر، وتعمل بكامل قدراتها القتالية، مشيرا إلى أنه قد تم رصدهم لإرهابيين تمولهم حكومة الوفاق في جنوب البلاد على الحدود مع تشاد.

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