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“عميد غات فاطمة سيدي” تبحث مشكلات ملف التعليم في “البركت”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثت عميد بلدية غات، فاطمة محمد سيدي، اليوم الإثنين، مع مدراء المدراس بمنطقة البركت، المشاكل التي تعاني منها المدارس خلال العام الدراسي قبل توقفه في شهر مارس الماضي، وأيضاً المحافظة على المؤسسات التعليمية في ظل توقف الدراسة.

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية للبلدية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واستعرض الاجتماع أهم المشاكل ومنها أسباب عدم استكمال الدروس، والتزام المعلمين في الحضور خلال الفصل الدراسي الحالي وكيفية التعامل مع المتغيبين منهم، ومستحقات المدارس السابقة وخاصة مدرسة الفجر الجديد والالتزامات المترتبة على المدارس.

وأكدت عميد بلدية غات، أن المجلس البلدي سيتواصل مع مراقبة التعليم من أجل تسوية المستحقات المالية للمدارس في أقرب وقت.

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التعليم الدراسة عميد بلدية غات فاطمة محمد سيدي منطقة البركت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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