شركة الكهرباء: عدم استقرار الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن المشاكل التي تحدث على شبكة الـتوزيع الـ 11 ك أدت لعدم استقرار الشبكة وحدوث أعطال بالمحطات والكابلات سواء كانت شبكة الضغط العالي أو المنخفض حيث حدث انقطاع مفاجئ على خط التكوين داخل محطة جهد 11/30/220 سيدي حامد.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن فرقة الحفريات بدائرة توزيع حي الأندلس قامت بإجراء الاختبارات بالتعاون مع دائرة متابعة التشغيل طرابلس لتحديد العطب، حيث قامت فرقة المناوبة بقسم الصيانة بمتابعة مكتب التشغيل والصيانة الشاطئ بتجهيز الوصلات وإجراء أعمال الصيانة لكابل معطوب شملت تنفيذ وصلتي ضغط عالي مع تنفيذ رأس لكابل زيتي وكابل مسافة 6 متر لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة حي الأندلس .

وأشارت الشركة إلى أنه يجري العمل على تشغيل الكابل بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية.