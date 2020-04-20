الكبير يناقش مع لجنة من مجلس الدولة ملفات العالقين بالخارج وفتح الاعتمادات وتوزيع السيولة

عقد اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ومديري الإدارات المختصة بالمصرف لمتابعة ملف المواطنين العالقين بالخارج وفتح منظومة الاعتمادات وتوزيع السيولة النقدية.

وتضم اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة إجراءات مجابهة جائحة فيروس كورونا برئاسة الدكتور محمد صمود في عضويتها كل من عضو المجلس ماجدة الفلاح، ومراد المختار، وهناء العرفي، وفتحي العربي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص «لمناقشة ملف المواطنين العالقين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منظومة الاعتمادات، خاصة السلع الأساسية والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية نظرا لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا والخوف من ارتفاع الأسعار مع نقص في المخزون الاستراتيجي من هذه المواد».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع تطرق إلى خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة في المصارف التجارية في ظل حضر التجول ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.

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