مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة يجتمع بأمراء مراكز التدريب والوحدات التابعة لها

بنغازي 20 أبريل 2020 (وال)- عقد مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد جمال فرج فرحات، اجتماعًا ضم جميع أمراء مراكز التدريب والوحدات التابعة لها.

وقال آمر شعبة التوجيه بإدارة التدريب بالقيادة العامة النقيب أحمد القماطي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من الاجتماع؛ هو وضع خطة تدريبية شاملة، والتجهيز لاستقبال دفعات جديدة للالتحاق بالقوات المسلحة.

وأضاف القماطي أن مدير إدارة التدريب عميد جمال فرج فرحات، أكد خلال الاجتماع؛ على أهمية الضبط العسكري، ومن أجل رفع اللياقة البدنية والروح المعنوية للمجندين.

وأشار القماطي إلى أن إدارة التدريب بالقيادة العامة وقفت على المراكز التدريب التابعة للقيادة العامة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تطويرها واستمرار أدائها بكفاءة عالية. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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