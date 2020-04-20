مشائخ بني وليد: ورفلة دائما تقف في صف الوطن ولا تقبل المساومة

أكد عدد من أعيان ومشائخ بني وليد خلال زيارتهم إلى مدينة ترهونة يوم أمس أكدوا دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقيادة العامة .

وأكد المشائخ والأعيان في بيان لهم أن ورفلة في بني وليد وخارجها دائما في صف الوطن ولا تقبل المساومة ولا تريبها تحركات العملاء والمرتشين ومن رمى بنفسه في مستنقع الخيانة، مؤكدين العزم على تحرير العاصمة طرابلس من مستنقع العمالة والخيانة وذيول الأتراك.

واستنكر الأعيان والمشائخ في بيانهم موقف الجامعة العربية إزاء الغزو التركي لليبيا وجلب المرتزقة السوريين، مستغربين استمرارها في الاعتراف بحكومة الوفاق.

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