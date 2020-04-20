عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب الموازي اليوم الاثنين اجتماعاً مع وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي، ووكيلا الوزارة محسن سالم بوسنينه، وعبد الناصر ميدي، لمناقشة عدداً من المواضيع الخاصة بالوزارة والمشاكل والحلول المقترحة لها .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين أسامة الشعافي ونائب رئيس اللجنة عائشة المهدي شلابي، ومقرر اللجنة عبد القادر هيبة وعضوية النائب فاطمة الصويعي.