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الثني يبحث سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية  فتحية حامد

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة الثني بمدينة على سير عمل الوزارة وما تقوم به خلال هذه الفترة في مواجهة جائحة كورونا

وثمن الثني عمل المؤسسات التطوعية وعلى رأسها الهلال الأحمر والحركة العامة للكشافة والمرشدات لدورها في التعاون مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والأعمال التطوعية التي تساهم في توفير احتياجات المواطنين وتوعيتهم

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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