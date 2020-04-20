البركي: الطيران التركي المسير تم شرائه بأموال الليبيين من قبل حكومة عميلة تفرض حصار على ترهونة

ليبيا – نعى عضو مجلس مشائخ وأعيان ترهونة عبد الرحيم البركي ثلة من الرجال الشباب الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه والذين ارتقت أرواحهم لبارئها و هم يتقدمون الصفوف دفاعاً عن الوطن و العرض والشرف في معركة إستعادة الوطن ومعركة دحر المليشيات التي حاولت الهجوم على ترهونة حسب تعبيره.

البركي قال خلال برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الاحد وتابعتها صحيفة المرصد إن قبائل ترهونة أعادت خلال اليومين الماضيين ملحمة الشقيقة التاريخية للأذهان وصمود أسطوري امام غزو تركي من طائرات مسيرة وبوارج حربية و إرهابيين وعملاء وحشد مليشياوي يهجم على قرى و أرياف ترهونة الصامدة لا لشيء إلا لأن ترهونة اصطفت مع القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشار إلى أن الليبيين جميعاً يعرفون أخلاق المليشيات الإرهابية من خلال ما فعلوه في ليبيا منذ سنوات لكن ذاكرة الكثير من الليبيين لا تحتفظ بجرائم المليشيات في غرغور و ورشفانة و تاورغاء و صرمان و صبراته و غريان و ما فعلوه في بنغازي ودرنة وسرت و براك الشاطيء و القرابللي والزليطن من حيث التفجير و القتل والتصفيات الجسدية علاوة على الخطف والإخفاء القصري والإعتقالات دون محاكمات قضائية.

وأضاف :” لا ينبغي أن تنسى ذاكرتنا حرق مطار طرابلس عام 2014 وتدمير المؤسسات العامة و الإعتداء عليها ونهب مئات المليارات من البنوك المصرفية والإعتداء على الأملاك الخاصة إن جرائم المليشيات الإرهابية في ليبيا طالت كل شيء أتت عليه حتى الأطفال لم يسلموا من آلة قتلهم و حتى أطفال الشرشار ليسوا من ذاكرة الليبيين ببعيد ولم تسلم منهم النساء ولا العجزة”

كما أكد أن قبائل ترهونة عندما انحازت في صف القوات المسلحة كانت تدرك يقيناً أن ما يجري في العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة وجرائمهم الشنيعة بالمطلق لا تؤدي لدولة ذات سيادة يسودها القانون والعدل وتدرك يقيناً ما يجري في العاصمة بأنه شماعة الدولة المدنية لبقاء معسكر الإخوان المسلمين متحكم في دوائر القرار السياسي.

واستطرد حديثه:” اننا نزداد قوة وصلابة وعزيمة وإصرار على الاستمرار في معركتنا الوطنية لاستعادة كرامتنا وأمننا واستقرارانا و سيادة بلادنا إن الشهداء الذين نقدمهم كل يوم هم الداعم الحقيقي لنا للمضي قدماً نحو الإنتصار لقضايانا، القوات المسلحة و حواضنها الإجتماعية يواجهون اليوم عدو و عدوان تركي ممول من المصرف الليبي المركزي بمئات المليارات والليبيين يموتون في اليوم الف مرة من ضنك العيش وتردي الوضع الصحي والخدمي إن مسيرة النضال وقوافل الشهداء لا زالت مستمرة بالإيمان والإقتناع التام بمشروعيتها”.

وأردف”يا من تتشدقون بالحيادية نقول لكم أن الحياد في قضايا الوطن خيانة تسجل في تاريخكم، ومن ينظر علينا في الدولة المدنية أي دولة مدنية تحلمون بها في غياب الأمن و الأمان يامن تنادون لحقن دماء الليبين ووقف الإقتتال إن العدو الذي نقاتله اليوم مرتزقة إرهابيين ودواعش و بوارج حربية تركية، يا أهلنا في ليبيا إن أهلكم في ترهونة هم والقوات المسلحة يد واحدة و موقف و احد وصف واحد”.

البركي رأى أن الطيران التركي المسير تم شرائه من مال الليبيين في ظل حكومة عاجزة وعميلة فرضت حصار على ترهونة لأكثر من عام و قطعت الماء و الكهرباء و الدواء و الإتصالات و استهدفت في قصفها شحنات إمداد الغذاء والدواء وخطف المدنيين لأجل تركيع ترهونة، مبيناً أن قضيتهم ليست في محاربة مدينة و قبيلة في عينها بل من أجل تطهير البلاد من الخونة و العملاء و الدواعش و الإرهابيين المرتزقة لتكون ليبيا بلد الخيرات.

وثمّن موقف مشائخ بني وليد الذين حضروا لترهونة وأعلنوا بيانهم المعبر عن وقوفهم الوطني المعهود مع أهالي ترهونة للتأكيد على أن المعركة هي معركة الوطن، مشدداً على أن ترهونة حاضنة القوات المسلحة ستنتصر على الخونة و العملاء أبناء الإستعمار التركي البغيض بحسب قوله.

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