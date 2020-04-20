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مقتل 6 إرهابيين تابعين لمجلسي “شورى بنغازي ودرنة” في المعارك ضد الجيش الليبي بعين زارة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد مراسل “الساعة 24” بوقوع عدد من الإرهابيين قتلى خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج.

وأوضح أن مدفعية الهاون التابعة بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت اليوم الاثنين بشكل مباشر ومركز نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة تابعين لما يدعى “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” في محور عين زارة “السدرة”.

وأضاف أن الاستهداف الدقيق من قبل مدفعية الهاون أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية، 2 منهم يتبعان “مجلس شورى بنغازي” والـ4 الآخرين يتبعون “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابيين.

الوسوم

الجيش الليبي القوات المسلحة عين زارة مجلس شورى بنغازي مجلس شورى مجاهدي درنة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الى جهنم كلاب النار انتظروا اردوغان قريبا سيلحق بكم

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