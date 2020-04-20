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الغرابلي: بركان الغضب عازمة على تحرير ترهونة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل الطاهر الغرابلي عودة الاستقرار إلى مدينة صبراتة والمناطق المجاورة لها بعد تفعيل المراكز الأمنية وتسيير الدوريات الشرطية في كافة مداخل ومخارج المدنية ،حسب قوله.

الغرابلي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر قال :” الطريق الساحلي الممتد من طرابلس إلى راس جدير مؤمن بشكل كامل بعد انتهاء العمليات العسكرية في المدن المحررة وتفعيل النقاط الأمنية بالطريق”.

وأشار الغرابلي إلى أن مسلحي بركان الغضب عازمون على تحرير مدينة ترهونة من قبضة من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لإيقاف القصف العشوائي على العاصمة وإنهاء ما وصفه بـ”عدوان حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة)، حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لن تفلحوا ايها الظالمون ولو اتيتم من سبعين محور , ان شاء الله منتصرين ولايمكن ان نترك ليبيا مرتع للارهاب ولعنة الله على قنونوا واغنيوة والتاجوري وغيرهم من الملشيات الاجرامية ولعنة الله على كل الخونة

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  • انتم عايشين ياكلب فى اوهام فعلى مدار عام فشلتم فى دخول المطار ياحمار اما ترهونة يابن الميبونة فمقبرة للمصاريت ومفتاح النصر لتحرير طرابلس ومصراته وعين زارة الان يتم تحريرها بالكامل انشغلوا بصبراته ولنا مصراته

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