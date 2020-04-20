انفصال خط كهرباء القرقني رقم (1) نتيجة اشتباكات مناطق جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن افنصال خط كهرباء القرقني رقم (1) بمحطة الحمودات المغذي لمحول T- Off نتيجة للاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن خط القرقني رقم (1) انفصل «بسبب إصابة أحد مبردات الزيت بإطلاق ناري الأمر الذي أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي على سكان منطقة القرقني بعين زارة».

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والتشغيل على جاهزية تامة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة حال تحسن الظروف الأمنية.

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