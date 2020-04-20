الثني يبحث استعدادات البلديات لاستقبال المواطنين العالقين بالخارج

بحث رئيس الحكومة الله عبدالله الثني اليوم الاثنين مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي استعداد عدد من البلديات لاستقبال العالقين خارج البلاد بعد عودتهم.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إقامته في مدينة بنغازي على مقترحات الأماكن التي من الممكن تخصيصها للحجر الصحي في عدد من البلديات وفق الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وجاء هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع عقده الثني أمس الأحد مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.