المرصد السوري :حصيلة قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا 199 قتيلا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا بلغت 199 قتيلا، مشيرا إلى أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

المرصد السوري أوضح عبر موقعه الرسمي اليوم أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في معاركه ضد الجيش الليبي، حيث رصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مجند.

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