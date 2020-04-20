اخبار ليبيا الان

“قوة الاحتياط” بالجيش الليبي تحرر مواقع جديدة في عين زارة من المليشيات

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية من تحقيق تقدمات عسكرية في المعارك الدائرة بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول عمليات الإعلام الحربي عقيلة الصابر إن قوة الاحتياط “ك403″ و”ك309” بسطت السيطرة على مواقعٍ جديدة في محور عين زارة.

وأكد الصابر أن معنويات أفراد القوات المسلحة تُعانق السماء بعد إحكام السيطرة على منطقة القبايلية في نفس المحور.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل “الساعة 24” بوقوع عدد من الإرهابيين قتلى خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج.

وأوضح أن مدفعية الهاون التابعة بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت اليوم الاثنين بشكل مباشر ومركز نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة تابعين لما يدعى “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” في محور عين زارة “السدرة”.

وأضاف أن الاستهداف الدقيق من قبل مدفعية الهاون أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية، 2 منهم يتبعان “مجلس شورى بنغازي” والـ4 الآخرين يتبعون “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابيين.

الوسوم

القوات المسلحة العربية الليبية طرابلس مجلس شورى مجاهدي درنة محور عين زارة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الليلة ياعمدة سنسمع اخبار حلوة عن سحق الخوان كلاب اردوغان تثلج صدور الشعب الليبى هدية من الاشقاء لسحق الاشقياء

    رد