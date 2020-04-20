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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 51

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 51

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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