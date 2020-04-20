مقتل “شقيقين” من “شورى بنغازي” على يد الجيش الليبي في عين زارة

أكد مصدر أمني، لـ”الساعة 24″، اليوم الإثنين، مقتل “محمود المقيرحي” الملقب بـ”محمود جريمه”، وشقيقه “أحمد المقيرحي”، من متطرفي بنغازي، وذلك جراء اشتباكات ضد قوات الجيش الليبي بمحور عين زارة بمدينة طرابلس .

جدير بالذكر أن “محمود وأحمد” تابعين لمليشيات ما يسمى “كتيبة شهداء البريقة درع ليبيا 2″، التي كان يآمرها “بوكا العريبي” والتابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي .

وسبق لـ”محمود وأحمد” المشاركة في القتال ضد الجيش الليبي في مدينة بنغازي قبل أن يفروا خارج المدينة ويلتحقوا بمليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي .

وألقي الجيش الليبي في تاريخ 14 مارس 2017 الماضي القبض على “محمود وأحمد” بالقرب من خزانات الفيبا في رأس لانوف وذلك بعد محاولة التقدم التي قامت بها مليشيات سرايا الدفاع ، وفي نفس العام تم إطلاق سراحهم بعد عملية تبادل أسرى قام بها الجيش الليبي مع مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي .

يذكر أيضا أن “محمود وأحمد” المقيرحي، من سكان مدينة بنغازي سابقًا وتحديدًا بعمارات 7000 في منطقة الحدائق، وهم أشقاء “قصي وسفيان وعلي” الذين قتلوا في وقت سابق جراء الاشتباكات مع القوات المسلحة في مدينة بنغازي.