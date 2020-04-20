الجراري: الكبير يستخدم الاعتمادات كعقاب لفتح الحقول النفطية

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية طبرق إبراهيم الجراري أن فتح منظومة الاعتمادات لمدة قصيرة استثنى المنطقة الشرقية واقتصر فقط على المنطقة الغربية.

وقال الجراري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن فتح محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير لمنظومة الاعتمادات لمدة قصيرة اقتصر على شركات محددة ومصارف خاصة في المنطقة الغربية مع حرمان المنطقة الشرقية كوسيلة عقابية لفتح الحقول النفطية مشددا على عدم الخضوع لهذه الضغوط التي تؤدي لذهاب إيرادات النفط لتركيا “والمليشيات الإرهابية”.