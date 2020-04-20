اخبار ليبيا الان

الجراري: الكبير يستخدم الاعتمادات كعقاب لفتح الحقول النفطية

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

20 April, 2020

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية طبرق إبراهيم الجراري أن فتح منظومة الاعتمادات لمدة قصيرة استثنى المنطقة الشرقية واقتصر فقط على المنطقة الغربية.

وقال الجراري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن فتح محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير لمنظومة الاعتمادات لمدة قصيرة اقتصر على شركات محددة  ومصارف خاصة في المنطقة الغربية مع حرمان المنطقة الشرقية كوسيلة عقابية لفتح الحقول النفطية مشددا على عدم الخضوع لهذه الضغوط التي تؤدي لذهاب إيرادات النفط لتركيا “والمليشيات الإرهابية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الكبير قريبا ان شاء الله يكون من الصاغرين ويسلم لعشماوى ليقوم معه بالواجب

    رد