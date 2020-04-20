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اقطيط يعود إلى الواجهة الليبية بـ”خطة المرحلة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح باسط اقطيط خطته للمرحلة الراهنة والتي يرى وفقا لمنظوره بأنها قد تدفع باتجاه تحسين الأوضاع وإنهاء الصراع في ليبيا.

ووصف قطيط الأوضاع في ليبيا قائلاً: “قد يكون وضعنا الحالي ضعيفا، لكن الأمل موجود هكذا” مؤكدا إيمانه بقدرة الشعب الليبي وقوة الدولة الليبية مشيرا إلى أن الرحلة نحو الأمن والازدهار تستوجب منا أن نتكاتف معا كأمة وأن نركز على المستقبل بتبني المصالحة والغفران بدلا من الانغماس في تسوية الحسابات مستشهدا بجنوب أفريقيا.

ورأى اقطيط أن الأزمة في ليبيا بسبب افتقادها لقيادة فعالة برؤية واضحة وخطة موثوقة لتقديم الصورة المستقبلية للبلاد ويشترط على أي خطط مستقبلية أن تلتزم بعدة بنود لضمان نجاحها.

وأول هذه البنود يكمن في وضع أولويات واضحة بما في ذلك أمثلة على المهام ذات الأولوية العالية والأولويات المنخفضة إضافة إلى التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأجل لخلق زخم إيجابي ولإظهار التقدم المحرز بشكل واضح في حين تعمل الأهداف طويلة المدى على مستوى أكثر استراتيجية وهي ضرورية لبناء الأمة إضافة إلى وضع آلية “تسليم للسلطة” منظمة تنظيما جيدا وتتسم بالكفاءة لضمان النوايا الحسنة من المسؤولين لدى الشارع الليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الظاهر أن الخلاف بين مصراته وباقي الليبيين ولا ادري أيهما الذي سيصلح أعوجاج الآخر فمصراته لا يعوزها أخيار وعقلاء ونبلاء يؤمنون بالأخوه والشراكه في الوطن ولكن يبدو ان قدر أخيار ونبلاء وعقلاء مدينه مصراته دائما ليس هم الذين بيدهم السلاح الذي يفرض الهيمنه النفوذ في المدينه فلم يكون سلاح مصراته في السابق بيد عقلاءها ولا سلاح مصراته في يومنا الحاضر بيد عقلاءها بينما صغار العقول سفهاء الاحلام بالأمس وكذلك اليوم في مصراته هم من يملك السلاح ويتكلم بأسم مصراته ومن يملك السلاح في أي مكان وفي أي زمان هو الذي يفرض رايه علي الآخرين بالقوه فيوم قرر السويحلي غزو بني وليد في أول أيام عيد الأضحى لإرغامهم على توقيع الصلح مع الطليان (صلح بني يادم) و الذي رفضه عبدالنبي بلخير لإعتقاده أنه مجرد مماطلة من الطليان. تم الهجوم علي بني وليد رغم معارضة الكثيرون من الخيرين من أبناء مصراتة و لكن أصر رمضان علي الأخذ برأيه و التسلط في هذا القرار. حيث أنه استعان بالطليان و جهز جيشاً جراراً و بالمدفعية و هجم به على ورفلة للقضاء على عبدالنبي بلخير. و كان قد بدأ بقصف ورفلة بالمدفعية أول أيام عيد النحر. و لكن أبناء ورفلة تمكنوا من هزيمة جيشه الجرار مع إن إمكانياتهم كانت أقل و لكن تكتيكهم و صلابتهم مكنتهم من الانتصار، على عكس جيش رمضان الذي بدأ معظم أفراده بالاستسلام لمجاهدي ورفلة و تسليم أسلحتهم و هذا لعدم إيمانهم بالقضية التي من أجلها يحاربون أبناء بلدهم. و بعد هزيمة جيش رمضان و أسر الكثيرين منه. بدأ أعيان ورفلة بإطلاق سراح كل من يسلم سلاحه و تزويدهم بالماء و الزاد ليتمكنوا من العودة لمدينتهم بسلام الموقف المستفاد هو مسامحة من أكره علي الحرب واعطاءه وزاد فلم ينكلوا بهم ولم يمسوهم أي آذي والرأي عندهم هي حرب وانتهت بهزيمة المعتدي فاما الافراد الذين اكرهوا علي الحرب فاطلقوا سلاحهم  الموقف الأخوي بين الليبيين في ذاك الزمن جاء في آخر لحظه

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  • هذا هو بيت القصيد من الذي سيسلم السلطة فمنهم لم يسلم من المجلس الإنتقالي إلى المؤتمر الوطني إلى البرلمان إلى مجلس الدولة ومنهم من تجاوز السبعين إلى القبر هم نفس وجوه البؤس والنحس جرو على ليبيا الويلات ولكن الله موجود

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