اقطيط يعود إلى الواجهة الليبية بـ”خطة المرحلة”

طرح باسط اقطيط خطته للمرحلة الراهنة والتي يرى وفقا لمنظوره بأنها قد تدفع باتجاه تحسين الأوضاع وإنهاء الصراع في ليبيا.

ووصف قطيط الأوضاع في ليبيا قائلاً: “قد يكون وضعنا الحالي ضعيفا، لكن الأمل موجود هكذا” مؤكدا إيمانه بقدرة الشعب الليبي وقوة الدولة الليبية مشيرا إلى أن الرحلة نحو الأمن والازدهار تستوجب منا أن نتكاتف معا كأمة وأن نركز على المستقبل بتبني المصالحة والغفران بدلا من الانغماس في تسوية الحسابات مستشهدا بجنوب أفريقيا.

ورأى اقطيط أن الأزمة في ليبيا بسبب افتقادها لقيادة فعالة برؤية واضحة وخطة موثوقة لتقديم الصورة المستقبلية للبلاد ويشترط على أي خطط مستقبلية أن تلتزم بعدة بنود لضمان نجاحها.

وأول هذه البنود يكمن في وضع أولويات واضحة بما في ذلك أمثلة على المهام ذات الأولوية العالية والأولويات المنخفضة إضافة إلى التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأجل لخلق زخم إيجابي ولإظهار التقدم المحرز بشكل واضح في حين تعمل الأهداف طويلة المدى على مستوى أكثر استراتيجية وهي ضرورية لبناء الأمة إضافة إلى وضع آلية “تسليم للسلطة” منظمة تنظيما جيدا وتتسم بالكفاءة لضمان النوايا الحسنة من المسؤولين لدى الشارع الليبي.

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