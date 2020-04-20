عدم تعيين مبعوث لليبيا يثير مخاوف أفريقية

أعرب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، عن أسفه إزاء عدم تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفًا للمبعوث غسان سلامة، مما يؤخر الحل السلمي للنزاع في هذا البلد وما ترتب عنه من آثار وخيمة على الشعب خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح المفوض الأفريقي أن عدم تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا حتى الآن يطرح الكثير من الأسئلة لدى الفاعلين والمهتمين بالشأن الليبي، مؤكدًا أن الوضع في ليبيا اليوم يفرض تحركًا من المجتمع الدولي لوقف المعارك.

وأكد أن تداعيات فيروس كورونا كانت بالغة على السلم والأمن في القارة الأفريقية وعلى الجهود من أجل وقف النزاعات المسلحة، لافتًا النظر إلى التخوف الكبير للاتحاد الأفريقي كون الجماعات المسلحة ستستغل الوضع الحالي لأجل مضاعفة عملياتها الإرهابية والإجرامية.

ودعا شرقي إلى وجوب التحلي باليقظة وتقوية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن للدول الأفريقية في هذا الشأن.

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