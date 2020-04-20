دولة رئيس مجلس الوزراء يُثّمن دور المؤسسات التطوعية في مواجهة فيروس “كورونا”

بنغازي 20 أبريل 2020 (وال)- ثمّن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، دور كافة المؤسسات التطوعية التي عملت مع مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

واطلّع دولة الرئيس خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحية علي حامد، على سيّر عمل الوزارة، وما تقوم به خلال هذه الفترة من إجراءات في مواجهة فيروس “كورونا”.

وأشاد دولة الرئيس بدور المؤسسات التطوعية؛ على رأسها جمعية الهلال الأحمر الليبي، المنظمة الليبية للإغاثة، الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وغيرها من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، نظير ما تقوم به من تعاون مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”، وأعمال تطوعية تُساهم في توعية المواطنين. (وال- بنغازي) ر ت

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