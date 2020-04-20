“الثني” يبحث استعدادات عدد من البلديات لاستقبال العالقين في الخارج لإجراء الحجر الصحي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، استعدادات عدد من البلديات لاستقبال العالقين خارج البلاد بعد عودتهم للوطن، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

واطلع “الثني” خلال الاجتماع على مقترحات الأماكن التي من الممكن تخصيصها للحجر الصحي في عدد من البلديات وفق الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وبحث الاجتماع الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع عقده “الثني” أمس الأحد مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

من جهة أخرى، اطلع “الثني” خلال اجتماعه مع وزير الحكم المحلي على عمل لجنة تعقيم البلديات التي يرأسها وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزيدي.

وتأتي هذه الاجتماعات التي عقدها “الثني” ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.