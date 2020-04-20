لجنة أزمة الوقود بطرابلس تأذن لـ12محطة وقود بتقديم خدماتها للجهات المستثناة من حظر التجول

منحت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الإذن لبعض محطات الوقود من أجل تقديم خدماتها للجهات المستثناة من قرار حظر التجول الصادر من المجلس الرئاسي المفروض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية العميد محمد فتح الله الذي عقد صباح اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لجنة أزمة الوقود قررت خلال الاجتماع «منح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها لسائقي مركبات الجهات التي استثنيت بقرار المجلس الرئاسي من حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً بداية تطبيق حظر التجول».

وأضافت الوزارة أن لجنة ازمة الوقود أكدت أيضا «منح الاستثناء لسيارات نقل اسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي لتوفير خدماتها للمواطنين، مع الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل، بصورة طبيعية».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لجنة أزمة الوقود حددت خلال الاجتماع عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق. وأكدت أن «هذه المحطات لا تقوم بتزويد الوقود إلا لسائقي المركبات الذين لديهم تصاريح تجول فقط والجهات المستثنية بقرار المجلس الرئاسي».

ونشرت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس قائمة بمحطات الوقود التابعة لشركات التوزيع وهي:

محطات شركة ليبيا نفط: محطة (47) أبوستة، محطة (89) عمر المختار، محطة (111) الفلاح، محطة (85) الأندلسي.

محطات شركة الشرارة: محطة (70) تاجوراء، محطة (99) غوط الشعال، محطة (637) البيفي، محطة (17) جنزور.

محطات شركة الراحلة: محطة (45) زواية الدهماني، محطة (107) الفلاح، محطة (133) باب بن غشير، محطة (634) جنزور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا