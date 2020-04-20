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قنونو: العملية العسكرية في ترهونة قد تطول وسنعلن اقتحام المدينة في الوقت المناسب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج، محمد قنونو، أن العملية العسكرية ضد مدينة ترهونة ما زالت مستمرة، محاولا تبرير فشلهم في دخولهم “المدينة المجاهدة” حتى الآن.

وقال قنونو في تصريحات، لموقع “عربي21” القطري، ردا على الأخبار عن انسحاب مسلحيهم وتراجعهم، مدعيا: “هذا ليس صحيحا، من أشاع ذلك؟ العملية مستمرة قد تطول لكنها لن تتوقف، وإذا صدر أمر بإيقافها من القيادة العليا (لمليشيات السراج) فسنعلن عنه رسميا”.

وأضاف الناطق باسم مليشيات السراج: “التقدم سار كما هو مخطط له، حيث كان التركيز على المعسكرات والتجمعات العسكرية، وتجنيب المناطق السكنية الدمار، وتمركزنا في مواقع متقدمة”، على حد زعمه.

وواصل قنونو تصريحاته أمس الأحد مدعيا: “الخطوة القادمة تتلخص في عمليات استهداف لمخازن الذخيرة ولدفاعات العدو (الجيش الليبي) وتمركزاته عن طريق سلاح الجو (الطيران التركي المسير)، والمدفعية الموجهة، وفي الوقت المناسب سيتم الاقتحام”.

واستطرد الناطق باسم المليشيات في مزاعمه قائلا إن المليشيات “نفذت المرحلة الأولى من الخطة، وأنهم يبعدون الآن عن قلب المدينة مسافة 10 كيلو مترات، وغنمت الكثير من الأسلحة والذخائر والآليات، وأنهم قد قبضوا على عدد من المطلوبين للعدالة (مدنيين تم القبض عليهم على الهوية لحظة تقدم مسلحي الوفاق بأطراف ترهونة) وستتواصل العملية حتى تحقيق أهدافها”.

وحاول الناطق باسم المليشيات تبرير فشلهم في خطة اقتحام ترهونة التي وعدوا بتحقيقها في ساعات على غرار مدن بالغرب بمساعدة الطيران المسير التركي والبحرية التركية، ووقع في فخ التناقض مع تصريحاته السابقة بشأن الهدف من السيطرة على المدينة المجاهدة، وقال: “الهدف منها استكمال أهداف عملية عاصفة السلام لإنهاء المشروع الانقلابي الذي تقوده دول محور الشر”، على حد ادعائه.

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الجيش الليبي الطيران التركي المسير ترهونة محمد قنونو مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ضال عن الحق سفيه الاحلام يجروا بك عيال في عمر اولادك يقول الحق تعال (بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75) وفي موضع آخر يقول الحق تعالي (بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخره أعمي وأضل سبيلا

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    • مالم تثب الي رشدك وتترك العيال اللي يجروا بك فأنك لا محال من الخاسرين حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورة

      رد

  • قنونو طول عمره كذاب له سوابق متعددة فهو من قال سيطرنا على الوطية واتضح انه لوطى بينام ومؤخرته مكشوفة وهو اهم اذا تصور ان شوية صراصير من المرتزقة والدواعش يمكن دخول مصراته او الوطية او سرت حيث يتم سحقهم قبل ان يصلوا فما اسهل الكلام والاحلام كما حدث بعد سقوط غريان وتوهم الخوان انه بالامكان ان يتقدموا وكان الانتحار على اسوار المطار 30 محاولة فشلت الان الوضع تغير الجيش اقوى ومنع تمويل المليشيات لهذا هذا الاستعجال قبل نفاذ المال وهذا الميبون لو كان لديه خرفان قادرة على حصار مصراته لاستخدمها فى اعادة احتلال سرت وتهديد الهلال النفطى وحاولوا الاقتراب وتم تلقينهم طريحة نتج عنها مائتى قتيل وجريح من المصاريت والاتراك فصرف نظر عن هذا المحور وفكر فى الوطية وفشل بعد تدمير عشرات السيارات المسلحة والان يفكر فى ترهونة ظنا من هذا المتخلف انه سيقطع الامدادات عن جيش وطنى يملك قوة جباره تدمر من يحاول الاقتراب من ترهونة فسلاح الجو للجيش الوطنى يسحقهم وعصافير تركيا المسيرة تتساقط لهذا فان الوقت المناسب لدخول ترهونة بعد ان يتم تحرير مصراته وطرابلس سيدخل الخوان ليزفوا فى الشوارع ليرجمهم الاهالى بما يليق بهم وهذا القنونو سنلبسه ملابس نساوين اقتداءا بمرشد الوضيع بديع

    رد

  • قنونو المجنونو اوهم الخوان بان المليشيات ستدخل ترهونة والوطية ويصلوا الى بنغازى ويهزم الجيش الوطنى التاسع افريقيا بشوية جرذان ومرتزقة ويتصور ان دخول الجرذ المصيدة سيطرة عليها ولهذا الان يتنصل من الاوهام بعد ان كان الخوان يتصورا الان انهم وصلوا لبنغازى فوجدوا الجيش الوطنى يستكمل السيطرة على زارة ياخسارة واتتظر ياميبون تقدم الجيش الوطنى الى القرة بولى ليقطع طريق مصراته طرابلس واسلوب الجيش الناجح للتقدم معروف ضربات جوية مكثفة لتطهير منطقة التقدم يعقبها التقدم بينما راينا اسقاط طائرات تركيا المسيرة قبل ان تصل لاهدافها والصواريخ موجودة بالحطام مما يؤكد مقدما فشل العملية حيث قام الطيران والطائرات العمودية للجيش الوطنى بابادة ما تيسر منهم

    رد

  • اليوم تركيا تصل الى اكثر من 91 الف اصابة وزيادة فى حصيلة الوفيات 131 من واقع البيانات الرسمية مع مراعاة اكاذيب المعتوه المهم انه بعد 3 ايام سيدخل نادى المائة رغم انف مرغم الذى يعتبر هذا العدد معجزة

    رد

  • انسب موعد ياقنونو دون ان تكذب هو 30 فبراير القادم ذكرى الانتصار على شبح الجندويد

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  • قنونو لا يبيع الاوهام الانتصارات الوهمية متل الركن الحجالة ينطلق من المعطيات الواقعية الجميع يعرف المعركة ترهونة تكون صعبة تمتد ايام والاسابيع ما حصل في يومين السابقين الانحازات كبيرة لم يعد يفصل القوات الوفاق 10 كلم على قلب ترهونة تحولت من الدفاع الى الهجوم المهم الهجوم ترهونة ان الاسير تشاد لن يدخل طرابلس كما حلم بيها كذلك المسماري لن يدخل جزيرة فرناج كما وعد مدة السنة كاملة المنطقة الغربية بكاملها السيطرة الوفاق الوطية محاصرة خرجت على الخدمة ترهونة محاصرة سكان العاصمة يقضون رمضان في الامن والسلام

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  • انا مغربي ولا علاقة لي بحكومة الوفاق ولا بحفتر.
    ولكن الشهادة لله انه بعد البحث والتمحيص، اتضح لي ان حفتر اتباعه مجرد مرتزقة لا اخلاق ولا عهد لهم، همجيون في تصرفاتهم غير منظمين، هدفهم اموال ليبيا او الشهرة على حساب هذا البلاد.
    عكس ما نعرفه عن اهل ليبيا الاحرار الأبطال احفاد عمر المختار
    فاللهم احفظ ليبيا واهلها من المرتزقة والخونة

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    • الاصل في ما يجري في ليبيا ان حفتر جنرال خائن لبلاده صنعته امريكا لتنقلب على الثورة المباركة في ليبيا.
      ولكن الحمد لله سنسمع عما قريب عن انهيار كيان الخونة وسيسحقون على يد اسيادهم الليبين الاحرار

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