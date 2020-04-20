قنونو: العملية العسكرية في ترهونة قد تطول وسنعلن اقتحام المدينة في الوقت المناسب

زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج، محمد قنونو، أن العملية العسكرية ضد مدينة ترهونة ما زالت مستمرة، محاولا تبرير فشلهم في دخولهم “المدينة المجاهدة” حتى الآن.

وقال قنونو في تصريحات، لموقع “عربي21” القطري، ردا على الأخبار عن انسحاب مسلحيهم وتراجعهم، مدعيا: “هذا ليس صحيحا، من أشاع ذلك؟ العملية مستمرة قد تطول لكنها لن تتوقف، وإذا صدر أمر بإيقافها من القيادة العليا (لمليشيات السراج) فسنعلن عنه رسميا”.

وأضاف الناطق باسم مليشيات السراج: “التقدم سار كما هو مخطط له، حيث كان التركيز على المعسكرات والتجمعات العسكرية، وتجنيب المناطق السكنية الدمار، وتمركزنا في مواقع متقدمة”، على حد زعمه.

وواصل قنونو تصريحاته أمس الأحد مدعيا: “الخطوة القادمة تتلخص في عمليات استهداف لمخازن الذخيرة ولدفاعات العدو (الجيش الليبي) وتمركزاته عن طريق سلاح الجو (الطيران التركي المسير)، والمدفعية الموجهة، وفي الوقت المناسب سيتم الاقتحام”.

واستطرد الناطق باسم المليشيات في مزاعمه قائلا إن المليشيات “نفذت المرحلة الأولى من الخطة، وأنهم يبعدون الآن عن قلب المدينة مسافة 10 كيلو مترات، وغنمت الكثير من الأسلحة والذخائر والآليات، وأنهم قد قبضوا على عدد من المطلوبين للعدالة (مدنيين تم القبض عليهم على الهوية لحظة تقدم مسلحي الوفاق بأطراف ترهونة) وستتواصل العملية حتى تحقيق أهدافها”.

وحاول الناطق باسم المليشيات تبرير فشلهم في خطة اقتحام ترهونة التي وعدوا بتحقيقها في ساعات على غرار مدن بالغرب بمساعدة الطيران المسير التركي والبحرية التركية، ووقع في فخ التناقض مع تصريحاته السابقة بشأن الهدف من السيطرة على المدينة المجاهدة، وقال: “الهدف منها استكمال أهداف عملية عاصفة السلام لإنهاء المشروع الانقلابي الذي تقوده دول محور الشر”، على حد ادعائه.