الثني يبحث أوضاع المنطقة الغربية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين مع رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الغربية اللواء عبدالله عون، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضو اللجنة عيسى العيساوي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة الثني بحث أوضاع المنطقة الغربية خاصة بعد اقتحام عدد من المدن من قبل قوات الوفاق.

وبحث الاجتماع أوضاع النازحين بالمنطقة الغربية جراء ما حدث من حرق للمنازل وانتهاك للحرمات، مصدرا تعليماته بضرورة الإسراع في توفير احتياجاتهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأفعال من إتلاف لمؤسسات الدولة، وانتهاك الحرمات وحرق بيوت المدنيين واغتيال العزل أوضحت نوايا التشكيلات المسلحة التابعة للسراج والمدعومة من تركيا والمرتزقة.