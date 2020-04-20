الاحتفال بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفى الكويفية

شاركت وزارة الصحة في الاحتفالية التي أقيمت بمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ببنغازي، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي للأطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية، وعددهم – عنصرا من العناصر الطبية والطبية المساعدة .

وحضر الاحتفال عدد من مسؤولي قطاع الصحة، بالإضافة إلى الناطق باسم الوزارة معتز الطرابلسي الذي حضر نيابة عن وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وثمنت وزارة الصحة مجهودات مدير عام مستشفى الكويفية وجميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه، وتوفير متطلبات الرعاية الصحية.

من جهتهم أعربت أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى الكويفية عن فرحتهم بمشاركة وزارة الصحة لهم هذه المناسبة وتضامنها معهم.

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