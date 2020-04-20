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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

20 April, 2020

قام فريق اهل الخير بمدينة هون بتقديم مساعدات انسانية على 250 عائلة نازحة من مرزق وطرابلس وابوقرين الى بلدية الجفرة بالاضافة الى الاسر المحتاجة بمدينة هون .

تضمنت هذه المساعدات سلة متكاملة من المواد الغذائية ، زيت ، طماطم ، دقيق ، ارز ، مكرونة ، حليب ، دقيق والتمور ، لحم الدجاج ومواد تنظيف والتعقيم وحفاظات كبار السن من المرضى والاطفال ..

وقالت الحاجة نجية عبدالله ابوشعوة منسقة حملة اهل الخير لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة ان هذه المساعدات قدمت من اهالي هون والتجار ورجال الاعمال حيث تم تجميع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية الضرورية خلال ثلاثة ايام من بدء الحملة للمساعدة على تكاليف الحياة المعيشية لهذه الاسر .

واضافت ” ابوشعودة ” بان هذه الحملات ستتواصل طيلة ايام شهر رمضان لمساعدة الاسر النازحة والعائلات المعوزة من سكان المنطقة .

يذكر ان مصارف الجفرة تعاني من انعدام السيولة المالية وتوقف بعض التجار والقصابين عن التعامل بالصك المصرفي بسبب الاجراءات التي تأخذ وقت طويل .