“الثني” يتابع أوضاع النازحين بالمنطقة الغربية.. ويؤكد: حرق منازل المدنيين أوضح نوايا “السراج”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، على أوضاع المنطقة الغربية خاصة بعد اقتحام عدد من المدن من قبل مليشيات السراج الإرهابية.

وعقد “الثني” في مقر إقامته اجتماعا مع رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الغربية اللواء عبدالله عون، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضو اللجنة عيسى العيساوي.

وبحث الاجتماع أوضاع النازحين بالمنطقة الغربية جراء ما حدث من حرق للمنازل وانتهاك للحرمات، وأصدر “الثني” تعليماته بضرورة الإسراع في توفير احتياجاتهم.

وأكد “الثني” أن هذه الأفعال من إتلاف لمؤسسات الدولة، وانتهاك الحرمات وحرق بيوت المدنيين واغتيال العزل أوضحت نوايا المليشيات الإرهابية التابعة للسراج والمدعومة من تركيا والمرتزقة.