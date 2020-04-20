بلدي غات يتسلم سيارة إسعاف ولوازم طبية للعزل الصحي

تسلم المجلس البلدي غات تجهيزات طبية تمثلت في مستلزمات طبية متكاملة لغرف العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وأجهزة تنفس صناعي ومعقمات بموقع العزل ومستشفى غات العام.

وحسب المجلس البلدي فقد تم أيضا استلام سيارة إسعاف مجهزة سيتم تخصيصها للطاقم الطبي بالبلدية لتفعيل خدمة “طبيبك في بيتك”، وسيارة مجهزة بأجهزة تعقيم وتطهير الشوارع.

وأكد عميد بلدية غات قوماني محمد أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد مستمر لأكثر من شهر كامل في ظل الظروف الصعبة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الظروف لن تثني المجلس البلدي عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في البلدية.

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