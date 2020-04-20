استثناءات من حظر التجول لمنع انقطاع الوقود

أعلنت لجنة أزمة الوقود منح الإذن بتشغيل بعض محطات توزيع الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها لسائقي مركبات الجهات التي استُثنيت بقرار المجلس الرئاسي من حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وجاء القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة يوم أمس الأحد بإدارة الدعم المركزي برئاسة محمد فتح الله.

وفي السياق ذاته قالت اللجنة إنها منحت استثناء لسيارات نقل أسطوانات الغاز مشيرة إلى الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود ” الديزل”، بصورة طبيعية.

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية