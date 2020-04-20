دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع أوضاع النازحين في المنطقة الغربية

بنغازي 20 أبريل 2020 (وال)- اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، على أوضاع المنطقة الغربية خاصة بعد اقتحام عدد من المدن من قبل ميليشيات السراج الإرهابية.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده دولته في مقر إقامته، مع رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الغربية اللواء عبد الله عون، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضو اللجنة السيد عيسى العيساوي.

وبحث دولته خلال الاجتماع؛ أوضاع النازحين في المنطقة الغربية، جرّاء ما حدث من حرق للمنازل وانتهاك للحرمات، صادرًا تعليماته بضرورة الإسراع في توفير احتياجاتهم.

وأكد دولته أن هذه الأفعال من إتلاف لمؤسسات الدولة، وانتهاك للحرمات وحرق لبيوت المدنيين، واغتيال العُزل، أوضحت نوايا المليشيات الإرهابية التابعة للسراج والمدعومة من تركيا والمرتزقة. (وال – بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال