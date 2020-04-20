المصرف المركزي: استمرار فتح الاعتمادات المستندية

أعلن مصرف ليبيا المركزي استمرار المصارف في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية.

وقال نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال عبد الحفيظ تريبل في رسالة موجهة لمدراء المصارف إنه تقرر استمرار الإدارات العامة وفروع المصارف والإدارات المعنية بتقديم خدمات العمليات الخارجية خلال فترة الحظر المقررة إعمالا للمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 215 لسنة 2020 مع التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي نعزز الصحة العامة والحماية الصحية لموظفي وزائبن المصارف والتواصل مع الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية للتنسيق والحصول على التصاريح اللازمة بالخصوص .