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النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال ناشطون مدنيون، الإثنين، إن مكتب النائب العام أصدر أمرًا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف، حسين علي القذافي، بناء على دعوى رفعوها في حقه، بتهمة تورطه في قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس، ما يعد جريمة ضد الإنسانية، وفق الدعوة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

وقال الناشط، محمد عبيد الذي تولى تسليم الدعوى إلى مكتب النائب العام، إن الدعوى حملت توقيع 20 مواطنًا، وجرى تسليمها يوم أمس الأحد، وإنه علم من مكتب النائب العام صدور أمر ضبط وإحضار الشخص المرفوع في حقه الدعوى، التي ستعمم على منافذ البلاد، حسب قوله.

وأضاف عبيد، إن الغرض من رفع هذه الدعوى هو ملاحقة الجاني قانونيًّا، بما يحمل ذلك من رسالة التمسك بتحقيق العدالة، وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

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كانت إدارة جهاز النهر الصناعي، أعلنت في 6 أبريل الجاري، أن مجموعة مسلحة أوقفت ضخ المياه من حقول الآبار بعد اقتحام موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالبهم، المتمثلة في إطلاق شقيق عميد البلدية المحتجز بمدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

وترتب على ذلك، توقف ضخ المياه إلى مدن بني وليد وترهونة وطرابلس والمناطق المجاورة لها، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي، الذي كان مبرمجًا ضمن خطة التشغيل، حسب بيان لإدارة الجهاز بالخصوص.

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لكن في 13 أبريل، أعلنت بلدية الشويرف السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة لإطلاق نجلهم في أسرع وقت، منتقدة في بيان منسوب لـ«مكونات الجنوب الليبي» استمرار «الإخفاء القسري» للدكتور القذافي علي القذافي المقرحي منذ الأول من أبريل الحالي، وهو في طريقه إلى طرابلس».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • النائم العام اصدرمن قبل امر بالقبض على الصندوق ومع ذلك خرج من المنافذ الرسمية وسافر لعمله بتركيا روح كمل نوم يانائب غرق ما عام هذا العام

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  • لو كان فيه نائب عام مستقل لاصدر امر بالقبص على الخونة الذين جلبوا مرتزقة واحتلال تركى والتاريخ لن يرحمك اذا لم تقدم استقالتك وتحترم نفسك حتى يتم تحرير البلاد

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    • يجب على النائب العام اصدار كبوط لاردوغان ينيكك امه الليبية القحبة اللى جابت النائب العام بعد 9 سنين من نيكة ساركوزي

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  • كيف صار يال الفخار وعمار الديار وارتفاع سعر الدينار كيف اول مره اسمع انه مازال فيه في طرابلس نائب عام هذا شئ جميل سنقابلوه بالترحاب والتبجيل عز ما بعده عز ان يكون هناك نائب عام بالله يا النائب أصدر أمر بضبط واحضار للمجرم صلاح بادي كونه هو الذي أحرق المطار العالمي وهو يكبر الله علي زين افعاله ويقول الله اكبر المطار انحرق وفي طريقك ايها النائب العام اصدر مذكرة ضبط احضار في من فكك مصنع ادويه ملك للشعب الغلبان وباعه او نقله الي تركيا وفي الآخير بعدما تقبض علي كافة من أجرموا في حق شعبنا سوف نرفعوا لك القباعه يا بسط العدل المساواة في طرابلس وسوف نطالبوا عميد بلديه الشويرف بتسليم نفسه للقضاء وسنقولوا له كيف الناس لا بأس مثلك مثل الذي اجرموا وهاهي تغص بهم سجون طرابلس وسيكون سريرك جنب سرير صلاح بادي فكلكم اجرمتوا في حق الليبيين واحد خلاهم بلا مطار وواحد خلاهم بلا ماء فهاهم في السجن سواء والنائب بكل عز وإباء ينشر العدل في طرابلس ويطرد عنها الدخلاء

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  • برميل النفط فى امريكا بناقص 8 دولار اشترى برميل وخذ 8 دولار ياحمار بركات الكورونا

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