منح الإذن بتشغيل محطات وقود بشكل يومي

قررت لجنة أزمة الوقود خلال الاجتماع الذي عقدته بإدارة الدعم المركزي برئاسة عميد محمد فتح الله مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود، منح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها لسائقي مركبات الجهات التي استثنيت بقرار المجلس الرئاسي من حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً بداية تطبيق حظر التجول.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن اللجنة أكدت منح الاستثناء لسيارات نقل اسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي لتوفير خدماتها للمواطنين، مع الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود ” الديزل”، بصورة طبيعية.

وتم الاتفاق على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق.

وأكد المجتمعون على أن هذه المحطات لا تقوم بتزويد الوقود إلا لسائقي المركبات الذين لديهم تصاريح تجول فقط والجهات المستثناة بقرار المجلس الرئاسي.