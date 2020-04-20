أردوغان: نناشد الأمم المتحدة وجميع القوى في العالم لإيقاف حفتر

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا مساء اليوم الاثنين، بتوجيه دعوة إلى المجتمع الدولي لدعم حكومة فائز السراج في ليبيا.

وهاجم أردوغان في مقدمة مؤتمره القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر قائلا: إنه سيدخل ليبيا في متاهة معمعة”، متابعا: “ننادي الأمم المتحدة وجميع القوى في العالم إلى إجبار حفتر على إنهاء ما يقوم به من أعمال داخل ليبيا”.

وأشار الرئيس التركي في مؤتمره الذي لم يسمح خلاله بتلقي أسئلة من الصحفيين، إلى الاتفاقية التي أبرمها في نوفمبر الماضي مع السراج، زاعما أن تدخل بلاده في ليبيا شرعيا بموجب هذه المذكرة.