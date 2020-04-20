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أردوغان: نناشد الأمم المتحدة وجميع القوى في العالم لإيقاف حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا مساء اليوم الاثنين، بتوجيه دعوة إلى المجتمع الدولي لدعم حكومة فائز السراج في ليبيا.

وهاجم أردوغان في مقدمة مؤتمره القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر قائلا: إنه سيدخل ليبيا في متاهة معمعة”، متابعا: “ننادي الأمم المتحدة وجميع القوى في العالم إلى إجبار حفتر على إنهاء ما يقوم به من أعمال داخل ليبيا”.

وأشار الرئيس التركي في مؤتمره الذي لم يسمح خلاله بتلقي أسئلة من الصحفيين، إلى الاتفاقية التي أبرمها في نوفمبر الماضي مع السراج، زاعما أن تدخل بلاده في ليبيا شرعيا بموجب هذه المذكرة.

الوسوم

أردوغان الجيش الليبي المشير حفتر ترهونة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نناشد متاكدون موجود في خطاب اردوغان اغتصب حفتر وبن زايد والسيسي من موخرتهم وصل نعيقهم الى تونس بن زايد توسل قيس سعيد توسط اردوغان اخرج ضباط الاماراتيين والمصريين محمد دحلان محاصرين في الوطية الكانيات محاصرين في ترهونة تفصل القوات الوفاق 10 كلم قلب ترهونة لم تذكروا سبب مؤتمر الصحافي الزعبم اردوغان يفتتح اكبر المدينة الطبية في اروبا والعالم بينما السيسي يفتتح مزارع الجمبيري والطماطم مكرونة

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  • حفتر انطلق بعد موافقة السلطة الشرعية في ليبيا . وهي مجلس النواب .
    تدخل الدولة التركية هو العمل غير المبرر

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  • انت المعتدي يا فاسد أما هو قائد جيش يحركه في داخل بلاده لبسط الأمن ومحاربة الجريمه ولكن وبعض اللقطاء من مخلفات الانكشاريه التركيه التي عاثت في ليبيا زمن استعماركم لها الفساد مش عاجبهم الحال قالوا ليبيا مستعمره قديمه لتركيا ونحن من آصل تركي اذا نحن من يحكم الليبيين او يقتل الليبيين وجئت انت تعين في الظالم علي ظلمه ولكن الله اكبر من الكل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون

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  • مثل ليبي (الخو الكي سلوم العدو)
    مهزلة حتى قنونوا يحسب في نفسه رجل
    يارجال مصراتة نحن اعداء في الميدان ولكن لايليق بكم قنونوا والمفتن الغرياني
    ارجوا من الله العلي القدير ان يزرع الرعب في قلوب الخونى والعملاء .
    اسال الله ان ينصر الجيش الوطني

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