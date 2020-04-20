وزير الاقتصاد يصدر قرارا جديدا بشأن استلام السلع التموينية والجمعيات الاستهلاكية

أصدر وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية، منير عصر، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن إضافة حكم إلى قرار رقم “24” لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة مركزية وتحديد مهامها.

وتضمن القرار الجديد رقم “25” لسنة 2020 م في مادته الأولى: تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار رقم “24” لسنة 2020 م، مهام متابعة الجمعيات الاستهلاكية، من حيث استلام السلع التموينية من مخازن صندوق موازنة الأسعار، والتقيد ببيع السلع وفق الأسعار المقررة للبيع من قبل وزارة الاقتصاد، والتثبت من أعدد المساهمين الفعليين بالجمعيات، ووصول السلع إليهم، كما تتولى اللجنة استقبال الشكاوى الواردة من المواطنين بالخصوص والتحقق منها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي مادته الثانية: يلتزم صندوق موازنة الأسعار ومراقبات الاقتصاد بتزويد اللجنة بالبيانات اللازمة، وفي مادته الثالثة: للجنة الاستعانة بما تراه مناسبا لإنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليها.