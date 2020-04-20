عمداء بلديات منطقة البطنان يبدون استعدادهم لاستقبال مواطني بلدياتهم العالقين في مصر بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 –خاص

أبدى عمداء بلديات منطقة البطنان استعدادهم لاستقبال مواطني البلديات الليبيين العالقين بمصر بسبب جائحة كورونا وتوفير الإقامة الخاصة بهم خلال فترة الحجر الصحي.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لأخبار ليبيا 24 يوم الأحد استعدادهم لاستقبال المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بجمهورية مصر العربية من خلال كتاب تم توجيهه إلى رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، وذلك بعد التشاور مع عمداء بلديتي أمساعد وبئر الأشهب.

وقال بوالخطابية، “إن البلديات الثلاثة على استعداد تام لاستقبال المواطنين التابعين للبلديات الثلاثة والعالقين بالخارج لتوفير الإقامة الخاصة بهم لفترة 14 يوما وتغطية كل المصاريف الخاصة بفترة الحجر المطلوبة”.

وأفاد بوالخطابية، أن عدد المواطنين العالقين بالخارج والتابعين للبلديات الثلاثة يبلغ نحو 140 مواطن حسب القوائم الموجودة لدى عمداء البلديات.

وأثنى بوالخطابية، في الكتاب إلى رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، على دور القيادة العامة للجيش لتقديم كل المساعدات للمواطنين الليبيين بالخارج والذين يعانون ظروفًا صعبة وإصدار قرار لعودتهم.

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