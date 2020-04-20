من بينهم 4 ليبيين.. محكمة مصرية تؤجل محاكمة 11 متمهاً في قضية التخابر مع داعش ليبيا

ليبيا – قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش” إداريا لجلسة 7 يونيو المقبل .

صحيفة اليوم السابع نشرت أمس الأحد تفاصيل مهمة عن القضية وذكرت أنه يوجد متهم واحد فقط حضوري وهو المتهم الأول محمد رجب و10 هاربين بالدعوى.

وأشارت إلى أن المتهمين خطفوا مواطنين مصريين وقاموا بتعذيبهم بدنيا للحصول على أموال من ذويهم ،موضحةً أن المتهم الأول محمد رجب يعمل بمجال الهجرة غير الشرعية وبالاتفاق مع بعض البدو هرب قام بمساعدة بعض المهاجرين بالتسلل عبر الحدود الغربية.

وأضافت :”يوجد 4 متهمين ليبيون بالدعوى من قوة كتائب الرد التابعين لتنظيم داعش تخابر معهم المتهم الأول وأمدهم بمعلومات حول المصريين المقيمين بليبيا”،لافتةً إلى أن المتهم اتفق مع عناصر تنظيم داعش بليبيا على خطف المصرين مقابل دفع فدية واتفق معهم على خطف 14 مصريا في 2017.

كما نوّهت إلى أن المتهمين اللبيين بمعاونة المتهم الأول حصلوا من أهالي الضحايا على قرابة مبالغ 3 ملايين جنيه مصري.

اليوم السابع ذكرت أن النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية