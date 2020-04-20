اخبار ليبيا الان

وصول مساعدات طبية إلى ست بلديات بالجنوب لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصول مساعدات طبية إلى ست بلديات بالجنوب لمواجهة كورونا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك