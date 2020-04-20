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سقوط عدة قذائف بمحيط قاعدة الوطية الجوية والجيش الوطني يأسر 5 من قوات الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اكدت مصادر مطلعة سقوط عدة قذائف بمحيط قاعدة الوطية الجوية. ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل حول مصادر القذائف الصاروخية أو الخسائر المادية والبشرية جراءها.

على صعيد آخر قالت مصادر أن قوات الجيش الوطني والقوة الساندة لها المرابطة بالوطية بادرت بالهجوم ونفذت ضربة استباقية ضد قوات الوفاق وقامت بأسر 5 افراد منهم.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • ماداك محمد دحلان مرتزقته ضباط الاماراتيين المصريين هاربون جرذان من المدن الساحل لا يريدون الاستسلام سيبقون محاصرين يتم احرقهم دفنهم في الوطية هم الاحياء من يخرج سيكون مصيره الموت طاءرات المسيرة قذاءف الهاون يبقوا في الوطية السنوات لو اردوا يعيشوا يدفنوا فيها لا الحصار لهم الاستسلام او الموت

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  • مثل ليبي (الخو الكي سلوم العدو)
    مهزلة حتى قنونوا يحسب في نفسه رجل
    يارجال مصراتة نحن اعداء في الميدان ولكن لايليق بكم قنونوا والمفتن الغرياني
    ارجوا من الله العلي القدير ان يزرع الرعب في قلوب الخونى والعملاء .
    اسال الله ان ينصر الجيش الوطني

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