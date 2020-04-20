سقوط عدة قذائف بمحيط قاعدة الوطية الجوية والجيش الوطني يأسر 5 من قوات الوفاق

تعليقات
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ماداك محمد دحلان مرتزقته ضباط الاماراتيين المصريين هاربون جرذان من المدن الساحل لا يريدون الاستسلام سيبقون محاصرين يتم احرقهم دفنهم في الوطية هم الاحياء من يخرج سيكون مصيره الموت طاءرات المسيرة قذاءف الهاون يبقوا في الوطية السنوات لو اردوا يعيشوا يدفنوا فيها لا الحصار لهم الاستسلام او الموت
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مثل ليبي (الخو الكي سلوم العدو)
مهزلة حتى قنونوا يحسب في نفسه رجل
يارجال مصراتة نحن اعداء في الميدان ولكن لايليق بكم قنونوا والمفتن الغرياني
ارجوا من الله العلي القدير ان يزرع الرعب في قلوب الخونى والعملاء .
اسال الله ان ينصر الجيش الوطني
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